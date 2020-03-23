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Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц боевой техники. Масштабные учения прошли 23 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Спецоперация развернулась в одной из высоток на проспекте Победителей. По легенде на 7-м и 14-м этажах здания произошло возгорание. Во время тренировки пожарные должны были справиться с огнем и эвакуировать людей. Крайне тяжелых пострадавших с крыши забирали на вертолетах, а для экстренной помощи использовали специальный батут – «куб жизни». Для спасения людей применили и альпинистское снаряжение. Всех, кому была необходима помощь, спустили на землю и передали медикам.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Подобные учения сотрудники МЧС проводят регулярно. Самые нереальные сценарии помогают быстро справится с реальной чрезвычайной ситуацией. Настоящий экшн в центре Минска не остался незамеченным. Захватывающую спецоперацию минчане запечатлевали на видео.
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Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска
Новости Беларуси. Более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц боевой техники. Масштабные учения прошли 23 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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