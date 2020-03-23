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Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

23.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц боевой техники. Масштабные учения прошли 23 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

Спецоперация развернулась в одной из высоток на проспекте Победителей. По легенде на 7-м и 14-м этажах здания произошло возгорание. Во время тренировки пожарные должны были справиться с огнем и эвакуировать людей. Крайне тяжелых пострадавших с крыши забирали на вертолетах, а для экстренной помощи использовали специальный батут – «куб жизни». Для спасения людей применили и альпинистское снаряжение. Всех, кому была необходима помощь, спустили на землю и передали медикам.

Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Для таких учений привлекается большое количество не только спасателей, но и других ведомств, которые в свою очередь также отрабатывают алгоритмы работы в таких ситуациях и выполняют свои непосредственные функции. Основная задача у нас – отработать не просто эвакуацию самого здания, алгоритмы тушения возгорания, но и, безусловно, спасение людей.

Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

Подобные учения сотрудники МЧС проводят регулярно. Самые нереальные сценарии помогают быстро справится с реальной чрезвычайной ситуацией. Настоящий экшн в центре Минска не остался незамеченным. Захватывающую спецоперацию минчане запечатлевали на видео.

Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

Люди в материале: Ольга Мельченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц боевой техники. Масштабные учения прошли 23 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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