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На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С наступлением первых солнечных дней на городских улицах появились байкеры. К работе приступили и мотопатрули минской ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, сотрудники на мотоциклах следят за безопасностью на дорогах, контролируют выполнение правил и отправляются на оформление ДТП. Они мобильные и могут быстрее добраться к месту происшествия, объехав пробки. Всего улицы Минска патрулируют 10 мотопатрулей.
Игорь Шкут, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мотоциклы ультрасовременные, а все сотрудники – суперпрофессионалы. Ежегодно они повышают уровень профессиональной подготовки, проходя курсы экстремального вождения.
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Новости Беларуси. С наступлением первых солнечных дней на городских улицах появились байкеры. К работе приступили и мотопатрули минской ГАИ, сообщили в программе...
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