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На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

23.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С наступлением первых солнечных дней на городских улицах появились байкеры. К работе приступили и мотопатрули минской ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

Так, сотрудники на мотоциклах следят за безопасностью на дорогах, контролируют выполнение правил и отправляются на оформление ДТП. Они мобильные и могут быстрее добраться к месту происшествия, объехав пробки. Всего улицы Минска патрулируют 10 мотопатрулей.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

Игорь Шкут, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Каждое мероприятие открытия и закрытия мотосезона проходит при нашем сопровождении. Двигаемся в одной колоне, тем самым прививаем культуру вождения столичным мотоциклистам. Также столичные байкеры оказывают нам содействие.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

Мотоциклы ультрасовременные, а все сотрудники – суперпрофессионалы. Ежегодно они повышают уровень профессиональной подготовки, проходя курсы экстремального вождения.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

Люди в материале: Игорь Шкут

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С наступлением первых солнечных дней на городских улицах появились байкеры. К работе приступили и мотопатрули минской ГАИ, сообщили в программе...
 
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