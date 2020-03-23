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Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой

23.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею состоялся шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой

В случае успеха в этой игре «горняки» вышли бы в финал турнира. Однако произошло иначе. Хозяева льда (игра проходила в Солигорске) открыли счет – на шестой минуте большинство реализовал Крикуненко. Еще в первом периоде гости отыгрались, отличился Александр Малявко. А вот следующую шайбу зрители увидели только в овертайме. Победу «Неману» принес бросок Хилтунена.

2:1 в пользу гродненского клуба в матче, а вот в серии счет теперь равный, 3:3. Седьмая игра пройдет в Гродно.

Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Вы видели, как команды сражались с первой до последней минуты. Особенно тяжелый для нас выдался первый период, очень было много удалений. Наверное, неоправданных удалений.

Ребята вышли как на последний бой. Они прекрасно понимали, что не было права на ошибку в сегодняшнем матче, потому что завтра бы уже ничего не было.

Я считаю, что они сегодня очень хорошо подготовились. Бились за каждую шайбу, не проигрывали единоборство. За их старания они сегодня добились очень важной победы. Командной победы.

Люди в материале: Сергей Пушков

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею состоялся шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе...
 
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