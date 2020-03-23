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Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею состоялся шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В случае успеха в этой игре «горняки» вышли бы в финал турнира. Однако произошло иначе. Хозяева льда (игра проходила в Солигорске) открыли счет – на шестой минуте большинство реализовал Крикуненко. Еще в первом периоде гости отыгрались, отличился Александр Малявко. А вот следующую шайбу зрители увидели только в овертайме. Победу «Неману» принес бросок Хилтунена.
2:1 в пользу гродненского клуба в матче, а вот в серии счет теперь равный, 3:3. Седьмая игра пройдет в Гродно.
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Ребята вышли как на последний бой. Они прекрасно понимали, что не было права на ошибку в сегодняшнем матче, потому что завтра бы уже ничего не было.
Я считаю, что они сегодня очень хорошо подготовились. Бились за каждую шайбу, не проигрывали единоборство. За их старания они сегодня добились очень важной победы. Командной победы.
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею состоялся шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе...
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