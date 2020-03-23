Суд над руководителем кружка, который курил марихуану с детьми, сделали закрытым

Напомним, руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены, что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.





Всего в деле трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.





Судебные заседания по данному делу проходили в Гродно в течение двух недель. Суд опросил пострадавших и их представителей, выслушал свидетелей и рассмотрел материалы дела. В дальнейших заседаниях должен был дать показания обвиняемый и потерпевший с наибольшим количеством эпизодов.





23 марта судья решил сделать дальнейшее рассмотрение дела закрытым. Публично оглашать будут только решение суда.

