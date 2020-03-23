МИД: Некоторые белорусы остались в Германии на автомобилях, но сухопутный транзит через Польшу закрыт

TUT.BY Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидается чартерный рейс ОАО «Белавиа», который заберет граждан Беларуси из аэропорта Внуково, пишет





Вместе с тем в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений на сегодняшний день все еще находится порядка одной тысячи граждан нашей страны в различных странах мира.





— Например, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В этой связи еще раз рекомендуем данной категории незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямым авиарейсами, — говорят в МИД.





Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. Дипломаты активно ищут пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами.





— По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого в любом случае потребуется определенное время, — отмечают в МИД.





Белорусские и российские дипломаты разрабатывают дополнительные меры, помимо чартерных рейсов, для белорусов, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково.









В МИД также обращают внимание на следующую информацию:



