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Девятовский — про видео тренера о белорусском языке: Это просто ужасно!
Источник материала: Партизан
Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал скандал, который разразился в Климовичах, передает
Инструктор-методист местной детско-юношеской спортивной школы, жительница агрогородка Тиманово Инна Кордабнёва записала оскорбительное видео про белорусский язык. Она возмущается, что её сын в школе вынужден его учить и "не запоминает... дебильных слов". На видео уже отреагировал Климовичский райисполком, который вызвал директора школы. С тренером проведут разъяснительную работу, но увольнять не будут — она скоро идёт в декретный отпуск, сообщает
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"Это просто ужасно, — говорит председатель федерации, в прошлом известный белорусский спортсмен. — Мы, конечно, за свободу мысли... но в данном случае идёт, считаю, оскорбление национального символа [речь о пожелании Инны Кордабнёвой, чтобы белорусский язык "горел синим пламенем"]. Что значит гореть пламенем? Это неправильно, это уже какое-то разжигание ненависти".
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Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал скандал, который разразился в Климовичах, передает "Еврорадио".
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