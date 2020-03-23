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Девятовский — про видео тренера о белорусском языке: Это просто ужасно!

23.03.2020 20:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал скандал, который разразился в Климовичах, передает "Еврорадио".

Инструктор-методист местной детско-юношеской спортивной школы, жительница агрогородка Тиманово Инна Кордабнёва записала оскорбительное видео про белорусский язык. Она возмущается, что её сын в школе вынужден его учить и "не запоминает... дебильных слов". На видео уже отреагировал Климовичский райисполком, который вызвал директора школы. С тренером проведут разъяснительную работу, но увольнять не будут — она скоро идёт в декретный отпуск, сообщает nn.by.
 
В комментарии by.tribuna.com Девятовский говорит, что "нельзя ребёнка и общество настраивать, что государство через школы заставляет изучать наш язык". Он уверен, что в обществе высказывания тренера не найдут поддержки.

"Это просто ужасно, — говорит председатель федерации, в прошлом известный белорусский спортсмен. — Мы, конечно, за свободу мысли... но в данном случае идёт, считаю, оскорбление национального символа [речь о пожелании Инны Кордабнёвой, чтобы белорусский язык "горел синим пламенем"]. Что значит гореть пламенем? Это неправильно, это уже какое-то разжигание ненависти".
 
 
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Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал скандал, который разразился в Климовичах, передает "Еврорадио".
 
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