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Госкомитет судебных экспертиз Беларуси начал проводить новые исследования
23.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лингвистические, геммологические, изучение продуктов выстрелов.
«Меня вообще интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами, как идет взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами. Должен быть прогресс. Если есть прогресс, если есть эффективность, тогда не надо систему ломать и трогать», – сказал белорусский лидер.
Белорусским опытом интересуются зарубежные коллеги. В прошлом году в Минске побывали 20 групп иностранных специалистов.
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О том, как они помогают раскрывать преступления, президенту Александру Лукашенко доложил председатель ведомства Андрей Швед.
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