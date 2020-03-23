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Госкомитет судебных экспертиз Беларуси начал проводить новые исследования

23.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лингвистические, геммологические, изучение продуктов выстрелов. Госкомитет судебных экспертиз в Беларуси начал проводить новые исследования. О том, как они помогают раскрывать преступления, президенту Александру Лукашенко доложил председатель ведомства Андрей Швед, передает «МИР 24».

«Меня вообще интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами, как идет взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами. Должен быть прогресс. Если есть прогресс, если есть эффективность, тогда не надо систему ломать и трогать», – сказал белорусский лидер.

«Сегодня у нас уникальная независимая система, считаю, она лучшая на постсоветском пространстве. Каждый год мы развиваемся, совершенствуемся, решаем те вопросы и задачи, которые вы перед нами поставили», – отметил Андрей Швед.

Белорусским опытом интересуются зарубежные коллеги. В прошлом году в Минске побывали 20 групп иностранных специалистов.



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Теги: Минск
 
 
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О том, как они помогают раскрывать преступления, президенту Александру Лукашенко доложил председатель ведомства Андрей Швед.
 
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