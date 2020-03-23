ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Нидерландах возобновились судебные слушания по делу сбитого "Боинга" МН17

23.03.2020 21:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В зале были только три судьи, секретарь, адвокат, а вместо трех прокуроров - был только один.

В Нидерландах возобновились вторые слушания по делу сбитого над Донбассом малазийского "Боинга". Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В условиях карантина в Нидерландах состоялось судебное заседание. Без присутствия прессы и родственников погибших. В зале были только три судьи, секретарь, адвокат, а вместо трех прокуроров - был только один. Заседание длилось меньше часа. 

Справка. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук». Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко. 9 марта В Нидерландах начался судебный процесс над этими людьми. Ни один из них не явился на заседание. В то же время суд заявил, что готов вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зале были только три судьи, секретарь, адвокат, а вместо трех прокуроров - был только один.
 
Новости дня
Новости разные
 
Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика