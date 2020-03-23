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На Калиновского полностью заменят асфальт. Какого числа завершатся работы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Калиновского полностью заменят асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Со своей пыльной работой дорожники планируют справиться до 15 апреля. Задействовано 10 единиц техники и более 10 специалистов.
Кстати, полная замена асфальта нужна каждые 10 лет. Поэтому водителей просят отнестись с пониманием и следить за временными дорожными знаками. Скорость на этом участке от Независимости до Кедышко ограничена до 40 км/ч, парковка и стоянка запрещена.
Андрей Горовой, главный инженер ГП «Ремавтодор Первомайского района»:
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Новости Беларуси. На Калиновского полностью заменят асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Со своей пыльной работой дорожники планируют...
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