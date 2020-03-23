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Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты, несмотря на отмену чемпионата мира в Цюрихе и Лозанне, продолжают тренироваться, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В апреле у команды было запланировано восемь товарищеских игр, из которых предварительно состоятся лишь две. Михаил Захаров держит своих подопечных в тонусе, чтобы достойно выступить в олимпийской квалификации в августе.
По правилам Международной федерации хоккея команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что главком сборной готовит сани летом.
По сравнению с прошлым понедельником ростер команды пополнился. Приехали вратарь «Северстали» Константин Шостак и защитник «Аллен Американс» Степан Фальковский.
А вот для Никиты Комарова сбор завершен: во время одной из тренировок спортсмен получил травму и был отправлен восстанавливаться домой.
Степан Фальковский, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Андрей Белевич, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Напомним, наша команда в августе сыграет в группе D в Словакии, где за единственную путевку в Пекин-2022 ей предстоит сразиться с хозяевами, а также сборными Австрии и Польши.
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Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты, несмотря на отмену чемпионата мира в Цюрихе и Лозанне, продолжают тренироваться, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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