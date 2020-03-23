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«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

23.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Зоя Павловна признается сразу: говорить на тему любви ей совсем непросто. Так вышло, что судьбу свою на войне она связала с женатым человеком. В 1941-м ей 20, и она машинистка полевого штаба. Ему 33, и он ее начальник. Они день и ночь рядом, в одном углу прячутся от пуль и бомбежек.

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«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

А когда каждую секунду делишь страх, близость подкрадывается незаметно. Она без признаний и романтики, но, как и все в эти годы, с печатью военного времени.

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

Зоя Горохова, машинистка полевого штаба 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта в 1944-1945 гг.:
Было страшно не умереть, а остаться калекой, никому не нужной. И поэтому каждый искал немножко тепла и защиты. И вот казалось, когда с тобой рядом человек, мужчина, то вроде ты немножко защищена, можешь немножко успокоиться.

Когда женщин мало, а мужчин много, то все это напряжено ужасно. И, конечно, дружба с кем-то определенная защищала от посягательств остальных.

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«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

Их связь как раз из разряда тех, которые не вредят, а помогают работе. Поэтому отношения с будущим мужем тянутся всю войну. Но продолжения их в 1945-м она не хочет. Ведь даже несмотря на то, что отец и брат пропали без вести на фронте и идти ей совсем некуда, возлюбленного дома все равно ждут жена и сын.

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

Зоя Горохова:
От дома нашего ничего не осталось, от нажитого годами ничего не осталось. Вот я одна – в гимнастерке и в военной юбке – и делай что хочешь. А если человек говорит, что он с женой разводится, что он хочет быть со мной, я согласилась.

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«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

Не осуждать, а попытаться понять, что ее вины в случившемся мало, она никогда никого не просила. Его развод тянулся еще четыре послевоенных года. И пусть за спиной иногда укоризненно вспоминали обидное ППЖ, Зоя Павловна продолжала отправлять ребенку мужа огромные посылки.

Шло время, у них появились свои дети, потом внуки и правнуки. И теперь это ее главная гордость.

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

Зоя Горохова:
– Очень обидно, больно и огорчительно, что ничего не изменишь, не поправишь. И зачем это было, и как это было...

– Если бы была возможность вернуться в прошлое…

– Я бы по-другому построила свою жизнь.

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

Люди в материале: Зоя Горохова

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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