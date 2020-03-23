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На проспекте Независимости жесткая лобовая авария

24.03.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная лобовая авария произошла вечером 23 марта на проспекте Независимости в Минске, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, 22-летний водитель Mercedes двигался по проспекту со стороны Минского района в направлении улицы Острошицкой в крайней левой полосе. В районе дома № 202 он наскочил на бордюрный камень, после чего неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в Opel.


Фото: ГАИ

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Opel получили различные травмы и были доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла вечером 23 марта в районе дома № 202. Пострадали три человека.
 
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