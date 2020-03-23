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Фольклорный коллектив Березинского района завоевал на музыкальном конкурсе сразу 6 дипломов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открытое соревнование в мастерстве певческого и музыкально-инструментального исполнительства прошло в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Участниками стали более 20 коллективов Беларуси. Детская группа «Волошки» получила призовые места за обрядовые песни и бытовые танцы.
Светлана Климович, заведующая Новинского сельского дома культуры:
Янина Климович, участница коллектива «Волошки»:
Коллектив «Волошки» существует уже 20 лет на базе Новинского сельского дома культуры. В составе – 16 мальчиков и девочек. Кроме народных песен, дети выполняют эстрадные композиции. В 2020 году коллектив завоевал на областном конкурсе «Колыбель талантов» диплом первой степени.
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Новости Беларуси. Открытое соревнование в мастерстве певческого и музыкально-инструментального исполнительства прошло в Минске, сообщили в программе «Минщина»...
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