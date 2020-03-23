«Роснефть» поставит Беларуси нефть с премией $5 за тонну

«РИА Новости» ). «Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией 5 долларов за тонну»,— сказал представитель «Роснефти» (цитата по).





Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были прекращены с 1 января из-за того, что Москва и Минск не пришли к соглашению на текущий год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Беларусь, экспорт не остановил только «Сафмар» Михаила Гуцериева.





Ранее в понедельник стало известно, что Россия согласилась увеличить скидку для Беларуси на покупку нефти на $12 за тонну (до $15,7). По данным агентства Reuters, российские нефтяные компании готовы полностью восстановить поставки с 1 апреля.









21 марта главы правительств России и Беларуси Михаил Мишустин и Сергей Румас в телефонном разговоре отметили «достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества двух государств в нефтяной сфере», которые «позволят обеспечить поставку российских углеводородов на белорусские НПЗ в полном объеме».





Ранее источник агентства ТАСС сообщил, что заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ на второй квартал 2020 года подали восемь российских нефтяных компаний, но «договоренностей по финансовым условиям пока нет».