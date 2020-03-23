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19-летний студент, крушивший машины в Минске, явился с повинной: был трезв, вменяем - все ради хайпа

24.03.2020 07:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 16 марта в одной из социальных сетей появилось видео, на котором автор ролика наносит удары по припаркованным автомобилям, с юмором комментируя происходящее. Сотрудники столичной милиции быстро вычислили, где и кто крушил машины.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, оперативниками группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Заводского РУВД была установлена личность молодого человека, причастного к совершению противоправных действий, - им оказался 19-летний минчанин, студент колледжа. Все было готово к задержанию, однако уже утром 17 марта "крушитель" сам явился в милицию с повинной, пишет ABW.BY


По словам молодого человека, 16 марта он с приятелем возвращался домой со стороны универмага "Беларусь". По пути к кинотеатру "Комсомолец" студент стал наносить удары по припаркованным у дороги автомобилям, записывая происходящее на камеру телефона. В последующем данный видеоролик молодой человек разместил в одной из социальных сетей. Причину своего поступка минчанин объяснил так: "Был трезвым, полностью вменяемым, просто сделал это... ну... из-за дури, ради такого какого-то... не знаю... хайпа, что ли. Полностью признаю свою вину, понимаю, что был неправ…"


В результате хулиганских действий 19-летнего минчанина было повреждено три автомобиля. Выбывшая на место происшествия следственно-оперативная группа произвела осмотр транспортных средств. Экспертами были изъяты следы обуви, оставленные на двери одного из автомобилей, а также зафиксированы вмятины от ударов.

Известно, что 19-летний студент колледжа ранее к уголовной ответственности не привлекался. На данный момент сумма ущерба устанавливается.

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК. Возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 16 марта в одной из социальных сетей появилось видео, на котором автор ролика наносит удары по припаркованным автомобилям, с юмором комментируя происходящее....
 
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