Новый антисептик разработали в Бобруйске

Источник материала: ОНТ

Новый антисептик разработал Бобруйский завод биотехнологий. Обеззараживающее средство – новинка отечественной химической промышленности. Производство наладили всего за несколько недель.





Предприятие специализируется на выпуске этилового спирта для технических и пищевых целей. Его и взяли за основу, добавив недостающие компоненты.

Лицензию на изготовление антисептической продукции завод получил еще несколько лет назад, но тогда продукция была невостребованной, выпуск отложили. Теперь дезинфицирующий гель едва ли не самый ходовой товар. Для производства задействовали оборудование, которое раньше простаивало, а персонал оперативно обучили.

Линия работает на полную мощность. Спрос высокий. В первую неделю работы выполнены полторы сотни заказов. Главная задача – обеспечить отечественным антисептиком белорусские предприятия и аптеки. Излишки готовы экспортировать – зарубежный покупатель уже проявил интерес.

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