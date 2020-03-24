ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый антисептик разработали в Бобруйске

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новый антисептик разработали в Бобруйске

Новый антисептик разработал Бобруйский завод биотехнологий. Обеззараживающее средство – новинка отечественной химической промышленности. Производство наладили всего за несколько недель. 


Предприятие специализируется на выпуске этилового спирта для технических и пищевых целей. Его и взяли за основу, добавив недостающие компоненты. 

Лицензию на изготовление антисептической продукции завод получил еще несколько лет назад, но тогда продукция была невостребованной, выпуск отложили. Теперь дезинфицирующий гель едва ли не самый ходовой товар. Для производства задействовали оборудование, которое раньше простаивало, а персонал оперативно обучили.

Линия работает на полную мощность. Спрос высокий. В первую неделю работы выполнены полторы сотни заказов. Главная задача – обеспечить отечественным антисептиком белорусские предприятия и аптеки. Излишки готовы экспортировать – зарубежный покупатель уже проявил интерес.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый антисептик разработал Бобруйский завод биотехнологий. Обеззараживающее средство – новинка отечественной химической промышленности. Производство...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика