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В свои 95 близняшки стали звездами Facebook

24.03.2020 06:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В свои 95 близняшки стали звездами Facebook

Дорис Хобдей и Лилиан Кокс – 95-летние сестры-близнецы из Великобритании – стали звездами социальной сети Facebook.

Женщины размещают в соцсети совместные фотографии и видеозаписи. За несколько недель Дорис и Лилиан собрали более 13 тысяч подписчиков.

У Лилиан Кокс 13 внуков и 19 правнуков. На одной из записей в Facebook пенсионерка не могла справиться с телефоном, что умилило пользователей соцсети. Лилиан рассказала, что телефону будет грозить «использование молотка», если хозяйка не освоит использование гаджета.

Необычными старушками заинтересовались журналисты. В интервью Mirror британки рассказали, что секрет их долголетия заключен в лимонаде, пиве и отсутствии секса.

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Дорис Хобдей и Лилиан Кокс – 95-летние сестры-близнецы из Великобритании – стали звездами социальной сети Facebook. Женщины размещают в соцсети совместные фотографии...
 
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