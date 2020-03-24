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Без мини и декольте: как одеваться, чтобы выйти замуж

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без мини и декольте: как одеваться, чтобы выйти замуж

Следуя модным тенденциям, девушки теряют свою индивидуальность и перестают быть женственными. Однако многие из них в глубине души хотят найти свою половину и выйти замуж. Вот только мужчин вряд ли привлекут oversize-силуэты или кроссовки. 

Мужчины любят женственность. Чтобы оставаться такой, постарайтесь следовать следующим правилам:

  • Изящная обувь

Какие бы модные ботинки не придумали дизайнеры, классика всегда остаётся классикой. Не существует более женственной обуви, чем лодочки на средней шпильке. Однако такие туфли непрактичны, особенно если предстоит провести весь день на ногах. Если же вы решили надеть более комфортную модель, сочетайте их с летящими юбками или брюками, которые подчёркивают фигуру.

  • Откажитесь от глубокого декольте и мини

Многие женщины надевают самые откровенные наряды, чтобы обратить на себя мужское внимание. Обычно на них можно лицезреть прозрачные блузки с глубоким декольте, экстракороткие юбки и 15-сантиметровые шпильки. Однако потом не стоит удивляться тому, что никто не относится к ним серьёзно. Дело в том, что мужчины выбирают в жёны элегантных девушек. Конечно, важно подчёркивать свои достоинства. Но не выставляйте их на всеобщее обозрение. 


  • Подчеркните талию

Фигура «Песочные часы» действует на мужчин как наркотик. Не скрывайте свои формы за объёмными вещами. Откажитесь от толстовок и платьев-мешков. Однако также не стоит кидаться в крайность и выбирать полностью облегающую одежду. У вашего избранника должен быть простор для фантазии. 



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Следуя модным тенденциям, девушки теряют свою индивидуальность и перестают быть женственными. Однако многие из них в глубине души хотят найти свою половину и...
 
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