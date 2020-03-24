Более 600 заявок поступило от пенсионеров Гродненской области на доставку продуктов на дом

Источник материала: ОНТ

Пенсионеры Гродненской области активно подают заявки о доставке лекарств и продуктов на дом. Об этом сообщили в отделе социальной помощи и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите.

Социальные службы выразили готовность оказывать услуги пожилым людям по доставке продуктов и лекарств на дом. Волонтеры БРСМ и Красного Креста, а также торговые сети, где есть услуги доставки, активно помогают пенсионерам.

Люди, нуждающиеся в доставке, могут оставлять свои заявки в территориальном центре. Горячие линии работают ежедневно с 9:00 до 18:00. Каждому, кто обратился за такой услугой, назовут данные конкретного соцработника. У него при себе будет удостоверение.

Фото: служба «Дапамога» Красного Креста

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