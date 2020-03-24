Ядовитые продукты, которые мы едим каждый день

Источник материала: ОНТ

На первый взгляд безобидные и привычные для нас продукты могут угрожать здоровью из-за содержания в них яда. Обычно данное негативное воздействие никак не проявляется. Но однажды оно может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Medikforum.

Опасным может оказаться употребление зелёных помидоров. Обычно люди засаливают их, однако некоторые предпочитают употреблять их в сыром виде. Опасность таят в себе стебли и листья помидоров. Из-за содержания в них гликоалкалоидов, они могут быть очень опасны для здоровья. На человека данное вещество является самым настоящим ядом. Даже маленькое его количество может привести к параличу и летальному исходу. В спелых помидорах этого яда нет. Он содержится только в зелёных томатах.



Опасными являются и привычные для нас фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. Дело в том, что косточки этих плодов содержат цианид. Отравление таким ядом приводит к сильной головной боли, головокружению, дезориентации, тревожности и рвоте. Высокое содержание цианида в организме может привести к летальному исходу.

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