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Молодёжь присоединяется к инициативе помощи пожилым людям в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В особой группе риска – люди в возрасте. В Беларуси активно ведётся работа по оказанию помощи пожилым, инвалидам и одиноким людям.
Теперь эту инициативу поддержат молодежные и общественные организации. Волонтеры БРСМ и Красного Креста объединят усилия: они будут оперативно доставлять лекарства, продукты и другие товары первой необходимости тем, кто нуждается в этом больше всего. Кроме того, в столице неравнодушная молодежь окажет помощь в передаче медицинских рецептов и также напомнит о правилах защиты от инфекции.
Горячие телефонные линии будут работать во всех областных центрах и Минске, а также в крупнейших городах столичного региона. Оставлять заявки можно ежедневно – с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера.
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В особой группе риска – люди в возрасте. В Беларуси активно ведётся работа по оказанию помощи пожилым, инвалидам и одиноким людям. Теперь эту инициативу поддержат...
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