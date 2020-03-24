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Молодёжь присоединяется к инициативе помощи пожилым людям в Беларуси

24.03.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодёжь присоединяется к инициативе помощи пожилым людям в Беларуси

В особой группе риска – люди в возрасте. В Беларуси активно ведётся работа по оказанию помощи пожилым, инвалидам и одиноким людям. 

Теперь эту инициативу поддержат молодежные и общественные организации. Волонтеры БРСМ и Красного Креста объединят усилия: они будут оперативно доставлять лекарства, продукты и другие товары первой необходимости тем, кто нуждается в этом больше всего. Кроме того, в столице неравнодушная молодежь окажет помощь в передаче медицинских рецептов и также напомнит о правилах защиты от инфекции. 

Олег Дикун, второй секретарь Белорусского республиканского союза молодежи: «Чтобы соблюсти все меры предосторожности, волонтеры будут работать в масках, перчатках. Для них специально закупят дезсредства. Доставлять будут до двери, не заходя в квартиру. Во всех комитетах БРСМ открыты горячие линии, на которые люди пожилого возраста смогут позвонить и проконсультироваться. Наши волонтеры подскажут, как правильно заказать продукты, куда можно обратиться и удовлетворить любые просьбы».

Горячие телефонные линии будут работать во всех областных центрах и Минске, а также в крупнейших городах столичного региона. Оставлять заявки можно ежедневно – с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. 

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Теги: Минск
 
 
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В особой группе риска – люди в возрасте. В Беларуси активно ведётся работа по оказанию помощи пожилым, инвалидам и одиноким людям.  Теперь эту инициативу поддержат...
 
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