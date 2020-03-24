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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Незаконный ввоз в Россию свыше 20 тонн груш пресекли белорусские таможенники Липовые документы, фальшстена и фрукты на 35 тысяч рублей вместо косметики. Незаконный ввоз в Россию свыше 20 тонн груш пресекли белорусские таможенники. Они...

Липовые документы, фальшстена и фрукты на 35 тысяч рублей вместо косметики. Незаконный ввоз в Россию свыше 20 тонн груш пресекли белорусские таможенники. Они остановили фуру "Вольво" на трассе М1. В бумагах числилось, якобы в контейнере находятся текстиль и парфюмерия. На деле же основной товар был спрятан за бутафорной конструкцией из плит. К тому же оперативники установили, что грузовой отсек авто опломбирован поддельным штемпелем. Отметим, отправителем вложений значилось белорусское предприятие, получателем - российская организация. Однако белорусская компания заявила, что не имеет никакого отношения к данному товару. По факту подделки документов проводится проверка.