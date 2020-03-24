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В Могилеве устраивают квест по городу - он исторический и с призами
Источник материала: Tut.by
Экскурсию в формате квеста проведут в Могилеве 29 марта. Стать «Могилевскими робинзонами» — так называли квест — можно по одному или в команде. А кто пройдет квест первым, получит приз.
Исторический квест проведут участники школы городских инициатив «Теплица» Центра городских инициатив. Командам участников будут задавать вопросы о самых разных
Для участия в квесте нужен планшет или телефон с возможностью выхода в интернет. Можно прийти командой до 5 человек.
Начало квеста — в 12.00. Место встречи — сквер имени Герцена (за драмтеатром). Участие бесплатное, регистрация обязательна — она
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По сути, это будет необычная экскурсия в стиле городской игры «Энкаунтер».
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