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В Могилеве устраивают квест по городу - он исторический и с призами

24.03.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экскурсию в формате квеста проведут в Могилеве 29 марта. Стать «Могилевскими робинзонами» — так называли квест — можно по одному или в команде. А кто пройдет квест первым, получит приз.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Исторический квест проведут участники школы городских инициатив «Теплица» Центра городских инициатив. Командам участников будут задавать вопросы о самых разных
достопримечательностях города, которые необходимо будет найти. Отгадывая задания и продвигаясь по маршруту, те, кто придет к финишу первым, получат призы.

Для участия в квесте нужен планшет или телефон с возможностью выхода в интернет. Можно прийти командой до 5 человек.

Начало квеста — в 12.00. Место встречи — сквер имени Герцена (за драмтеатром). Участие бесплатное, регистрация обязательна — она тут.

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Теги: Могилев
 
 
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По сути, это будет необычная экскурсия в стиле городской игры «Энкаунтер».
 
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