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Об охране труда

24.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Почему дает сбой отлаженный механизм?

Почему, несмотря на то, что разработана и действует современная система охраны труда, в которой, казалось бы, все предусмотрено и учтено, на производстве по-прежнему иной раз гибнут люди? Какое звено в цепи является слабым? Какие дополнительные шаги необходимо предпринимать, чтобы подобные трагедии больше никогда не происходили?

Ответы на эти и многие другие вопросы искали участники внеочередного заседания горисполкома, на котором был рассмотрен и проанализирован несчастный случай на производстве со смертельным исходом, который в минувшем году произошел на объекте по улице Центральной, где строится торгово-развлекательный центр.

О результатах специального расследования сообщила главный специалист сектора по труду управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Елена ДУДКО. По данному вопросу горисполкомом было принято решение.

Что, собственно, произошло?

В тот августовский день с утра на строительный объект прибыла бригада в составе двух каменщиков, электросварщика и машиниста крана. Получив задание, работники приступили к его выполнению.

Как следует из материалов расследования, после обеда на строительный объект привезли три поддона с силикатным кирпичом. Машинист при помощи крана выгрузил их из автомобиля и установил на земле. Сварщик выполнил строповку и расстроповку груза. Затем один из каменщиков, к слову, работавший без защитной каски, попросил машиниста подать поддон с кирпичом на перекрытие первого этажа внутрь здания. Сварщик застропил поддон с кирпичом. После этого машинист крана, в связи с тем, что концевой выключатель подъема груза в крайнее верхнее положение не работал, поднял груз на максимальную высоту и переместил стрелу с ним через торцовую стену. Каменщик в это время находился на плите перекрытия первого этажа в оконном проеме в зоне работы крана. Машинист решил подвести груз к оконному простенку максимально близко, в результате чего задел стрелой стену здания с двумя оконными проемами и оконным простенком между ними, что повлекло разрушение стены и обрушение ее с указанными элементами здания на находившегося внизу каменщика. Прибывший врач скорой медицинской помощи констатировал его смерть.

Кто виноват?

Начать, пожалуй, нужно с того, что при судебно-химическом исследовании крови погибшего был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,7 промилле. Более того, в ходе расследования было установлено, что на указанном строительном объекте приказом руководителя не был определен порядок проведения освидетельствования на предмет нахождения работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. У производителя работ отсутствовали и прибор для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и, понятно, журнал предсменного освидетельствования работающих. Как результат - нахождение на объекте нетрезвых работников. А это беда!

Как указано в материалах расследования, перед началом работы прораб визуально признаков состояния опьянения у строителей не выявил. Вот только из объяснений машиниста крана следует, что на объект он в тот злополучный день прибыл подшофе - накануне после окончания работы в «бытовке» вместе с теперь уже погибшим распил бутылку водки. Благо производитель работ и другие труженики к тому времени ушли со стройки, а ключи от въездных ворот и «бытовки» находились у ныне погибшего. «Банкет» продолжился в строящемся здании во время обеденного перерыва на следующий день, который стал роковым.

После обеда у второго каменщика, судя по его рассказу, возникло подозрение, что машинист крана нетрезв. Но о своих предположениях производителю работ он ничего не сообщил, хотя указанное требование отображено в инструкции по охране труда для каменщика, по которой его инструктировали.

В ходе расследования также было установлено, что при осмотре места происшествия на строительном объекте в мусорном контейнере находилось значительное количество пустых бутылок из-под алкогольных напитков, что указывает на то, что распитие спиртного здесь происходило и ранее, до несчастного случая.

Что касается неполадок с краном, то, согласно проведенной инженерно-технической экспертизе, имевшиеся неисправности его предохранительных устройств не находятся в прямой причинной связи с возникновением обстоятельств, в результате которых произошел несчастный случай.

Вот, казалось бы, инструкции по охране труда прописывают любые нюансы, которые могут иметь место. Недаром ведь говорят, что пишутся они кровью - некоторые пункты появляются только после произошедших ЧП. Почему же с такой легкостью эти самые пункты иной раз грубо нарушаются?

Кто ж не знает, что пьяному не место на стройплощадке! Тем не менее, кто-то явился нетрезвым, кто-то это состояние не проконтролировал, кто-то сделал вид, что не заметил.

Виновные в трагедии наказаны: уволены производитель работ за нарушение требований по охране труда, повлекшее смерть другого работника; а также машинист крана - за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь - нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Приговором суда Пинского района и города Пинска мужчина был признан виновным и ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права эксплуатации строительных машин и механизмов сроком на пять лет.

42-летний каменщик расплатился слишком высокой ценой - собственной жизнью. Это настоящая трагедия, причем не только для его родных и близких, но для всего общества, ведь недопустимо, как очень верно заметил председатель горисполкома Иван Ребковец, чтобы в мирное время гибли полные здоровья и энергии люди.

Наталья КИРКОВЕЦ
 
 
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Почему дает сбой отлаженный механизм? Почему, несмотря на то, что разработана и действует современная система охраны труда, в которой, казалось бы, все...
 
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