Незваных гостей лучше проверить

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Кража — самое распространенное преступление в нашей стране. Об этом говорит статистика: более 60 % нарушений закона по линии уголовного розыска составляют тайные хищения имущества.

Как сообщил ВРИОД первого заместителя начальника Несвижского РОВД — начальник криминальной милиции Александр Крупко, на днях в Минске две женщины под видом работников газовой службы зашли в квартиру к доверчивой пенсионерке 1932 г.р. За считанные минуты они украли у хозяйки 5 тысяч долларов США, 150 евро и были таковы… Злоумышленниц разыскивает милиция.

Пользуясь доверчивостью пожилых людей, злоумышленники проникают в жилища под видом работников госучреждений и различных служб. Незваными гостями могут стать лица, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, гаданием, торговлей с рук, обменом валюты. Такие «посетители» чаще всего похищают деньги, но нередко их добычей могут стать и золотые изделия, иные ценные вещи.

Как правило, злоумышленники знают, что их потенциальные жертвы — одинокие люди, которые в силу своего преклонного возраста не могут своевременно сообщить о совершении в отношении их преступления, рассказать сотрудникам милиции необходимые подробности произошедшего, в последующем опознать преступников по имеющимся учетам. Очень важно, прежде всего со стороны родственников пожилых людей, проявлять внимание к своим престарелым близким — родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы не допустить беды.

Как же пожилому человеку защитить себя от преступников? Быть бдительными, а еще пользоваться запорными устройствами, ведь огромное количество краж, особенно на селе, совершается «благодаря» свободному доступу. Времена, когда двери домов можно было не запирать, давно прошли. Не следует открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым. Если они представились сотрудниками каких-либо служб, обязательно потребуйте предъявить документы. Более того, даже после этого не спешите впускать незнакомцев в жилище. Не лишним будет позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника.

Не храните деньги в шкафах с бельем, по возможности, держите крупные суммы в банковских учреждениях. В случае, если незнакомцы под каким-либо предлогом все же вошли в квартиру, закройте входную дверь, постоянно находитесь рядом с непрошеными гостями, а если возникли сомнения — звоните по телефону «102».

В ситуации, когда злоумышленники начинают угрожать, хорошо подумайте, стоит ли оказывать сопротивление. В такой напряженной обстановке любая неосторожность с вашей стороны может привести к необратимым последствиям. Лучше сконцентрируйтесь и постарайтесь запомнить внешность негодяя, его речь и особенности поведения. А после немедленно позвоните в милицию.

«НН».