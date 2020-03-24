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В Ивацевичском районе два школьника на мотоцикле врезались в Volkswagen: оба в больнице
Источник материала: Tut.by
В Ивацевичском районе школьники на мотоцикле попали в ДТП, сообщает
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Авария произошла вечером 23 марта в деревне Стайки Ивацевичского района. Два школьника на мотоцикле «Минск» ехали по сельской дороге. На перекрестке они врезались в попутный Volkswagen, который поворачивал налево.
В результате ДТП пострадали 15-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир. Обоих медики доставили в больницу.
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Пострадали 15-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир.
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