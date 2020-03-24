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В Ивацевичском районе два школьника на мотоцикле врезались в Volkswagen: оба в больнице

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивацевичском районе школьники на мотоцикле попали в ДТП, сообщает МВД.

Видео: МВД Беларуси

Авария произошла вечером 23 марта в деревне Стайки Ивацевичского района. Два школьника на мотоцикле «Минск» ехали по сельской дороге. На перекрестке они врезались в попутный Volkswagen, который поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали 15-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир. Обоих медики доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадали 15-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир.
 
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