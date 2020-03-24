Власти Китая назвали даты открытия границ Хубэя и Уханя

Источник материала: ОНТ

Власти Китая назвали даты открытия провинции Хубэй и города Уханя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения провинции Хубэй.

В заявлении сказано, что ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй снимут в 00:00 25 марта (19:00 мск вторника – прим. ТАСС), а Уханя – 8 апреля (19:00 мск 7 апреля). Данное решение приняли из-за улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Вспышку COVID-19 впервые зафиксировали в Ухане в конце декабря 2019 года. Карантин в этом городе ввели 23 января.

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