Ученые пояснили, почему самки почти всех видов млекопитающих в среднем живут дольше самцов

Источник материала: Tut.by

Международный коллектив ученых под руководством Жана-Франсуа Леметра из Лионского университета, выяснил, что разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин не является уникальной чертой человека, а общей чертой для большинства млекопитающих. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на CNN .



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Ученые пришли к такому выводу, объединив данные по продолжительности жизни примерно ста видов млекопитающих, живших в 134 популяциях в самых разных условиях. При этом в исследовании говорится и о некоторых исключениях из этих правил. К примеру, самцы некоторых видов лошадей в среднем живут дольше, чем самки. Это также характерно для некоторых видов летучих мышей и кроликов.

При этом исследователи не нашли никаких признаков того, что самцы умирают чаще, потому что они быстрее стареют. В большинстве случаев их гибель была связана с их повышенной уязвимостью для атак хищников, а также действием плохой погоды и прочих природных факторов.

«Значительное распределение ресурсов у мужчин для роста и поддержания вторичных половых признаков может при прочих равных условиях сделать мужчин более уязвимыми к суровым условиям окружающей среды», — объяснил Леметр.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни человека составляет 72 года. Во многих государствах мира — от бедных африканских стран до развитых европейских — женщины стабильно живут дольше, чем мужчины — в среднем 74 года против 70 лет.