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В Витебской области инвесторам предлагают руины синагоги и еще более 20 исторических зданий
Источник материала: Tut.by
Комитет «Витебскоблимущество» и управление культуры облисполкома сформировали список исторических объектов, которые предлагают инвесторам. Новых собственников ждут более 20 сооружений. Среди них — бывшие усадьбы, дворцы, здания в основном постройки XVIII — XIX веков. Есть и очень известные, как, например, клуб металлистов и руины Большой Любавичской синагоги в областном центре,
Дом № 2 на улице Энгельса в Витебске известен как бывший
— Руины Большой Любавичской синагоги входят в сферу интересов Музея Марка Шагала в Витебске, — заявила тогда директор Ирина Воронова. — И наше учреждение попало в международный проект по сохранению еврейского наследия. На наш взгляд, сегодня синагоге больше не нужна ее первоначальная функция: состояние здание таково, что на реставрацию, даже на одну консервацию, нужны огромные деньги. Тем не менее руины могут стать привлекательным местом для тех, кто приезжает в Витебск для посещения шагаловских мест. И первое, что мы делаем, — убираем территорию возле бывшей синагоги.
Теперь власти надеются, что руины заинтересуют потенциального инвестора.
Памятники архитектуры инвесторам могут продать в собственность, отдать в аренду или передать в безвозмездное пользование под реализацию проекта. Однако после заключения договора новый собственник должен подписать охранное обязательство: реконструкция должна проходить после разрешения Минкульта и под контролем ученых.
Недавно в Витебске на аукционе с пятой попытки продали
В 2015 году Министерство культуры
В итоге за 57 тысяч рублей бывшее культовое здание купила витебская фирма, которая планирует разместить там офисы,
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Новых собственников ждут более 20 сооружений. Среди них - бывшие усадьбы, дворцы, здания в основном постройки XVIII - XIX веков.
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