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В Витебской области инвесторам предлагают руины синагоги и еще более 20 исторических зданий

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет «Витебскоблимущество» и управление культуры облисполкома сформировали список исторических объектов, которые предлагают инвесторам. Новых собственников ждут более 20 сооружений. Среди них — бывшие усадьбы, дворцы, здания в основном постройки XVIII — XIX веков. Есть и очень известные, как, например, клуб металлистов и руины Большой Любавичской синагоги в областном центре, сообщает телеканал «Витебск».

Дом № 2 на улице Энгельса в Витебске известен как бывший клуб металлистов. Его построили в 1929 году (по другим источникам, в 1932-м) как клуб для работников завода «Красный металлист» (ныне завод «Вистан»). В годы оккупации здание входило в территорию еврейского гетто. В 2000-х начало приходить в запустение. В нем жили бездомные, случился пожар.

Руины на улице Революционной — единственное, что осталось от бывшей Большой Любавичской синагоги. Прошлым летом волонтеры убрали территорию возле здания.

— Руины Большой Любавичской синагоги входят в сферу интересов Музея Марка Шагала в Витебске, — заявила тогда директор Ирина Воронова. — И наше учреждение попало в международный проект по сохранению еврейского наследия. На наш взгляд, сегодня синагоге больше не нужна ее первоначальная функция: состояние здание таково, что на реставрацию, даже на одну консервацию, нужны огромные деньги. Тем не менее руины могут стать привлекательным местом для тех, кто приезжает в Витебск для посещения шагаловских мест. И первое, что мы делаем, — убираем территорию возле бывшей синагоги.

Теперь власти надеются, что руины заинтересуют потенциального инвестора.

Памятники архитектуры инвесторам могут продать в собственность, отдать в аренду или передать в безвозмездное пользование под реализацию проекта. Однако после заключения договора новый собственник должен подписать охранное обязательство: реконструкция должна проходить после разрешения Минкульта и под контролем ученых.

Недавно в Витебске на аукционе с пятой попытки продали бывшую католическую часовню на территории ботанического сада. В середине XIX века ее построил городской землевладелец Степан Дунин-Слепсть.

В 2015 году Министерство культуры отказало в присвоении этому зданию статуса историко-культурной ценности, однако сообщило, что решается вопрос о передаче часовни на баланс Витебской епархии Римско-католической церкви для ее восстановления. Католики надеялись на такое решение, но в итоге власти решили здание продать.

В итоге за 57 тысяч рублей бывшее культовое здание купила витебская фирма, которая планирует разместить там офисы, сообщает «Витебскоблимущество».

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Теги: Витебск
 
 
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Новых собственников ждут более 20 сооружений. Среди них - бывшие усадьбы, дворцы, здания в основном постройки XVIII - XIX веков.
 
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