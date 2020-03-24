С какими мужчинами женщинам проще всего получить оргазм?

Источник материала: Tut.by

Исследование о том, с каким типом мужчин женщинам проще всего достигнуть оргазма, было опубликовано в научном журнале «Социальная неврология и психология». В нем ученые рассказывают, какие мужские черты приоритетны, чтобы считаться хорошим любовником.

Интересно, что значимыми характеристиками для потрясающего секса и привлечения партнерш оказались вовсе не размер банковского счета или интимных органов. Второстепенны даже внешние признаки (высокий рост, развитые плечи), харизма и социальный статус.





Все оказалось гораздо проще. Согласно опросам женщин, ведущих активную сексуальную жизнь, лучшими любовниками оказывались мужчины с… отличным чувством юмора.

Объяснение этого феномена ученые предоставить не готовы, но есть гипотезы, частично объясняющие корреляцию чувства юмора и выдающихся результатов в постели.





Чувство юмора напрямую зависит от интеллекта и хорошей эмпатии. Все это необходимо не только в сексе, а уже в процессе «разогрева» женщины, когда до постели вы еще не добрались, но общение уже перетекло в романтическую плоскость. Ведь этот период становится настоящей психологической прелюдией и готовит женщину к сексу, позволяя сближать дистанцию постепенно (все помнят поговорку «женщины любят ушами», правда?). Достаточный уровень сообразительности не позволит мужчине упустить момент, а эмпатия поможет организовать процесс именно так, как будет приятно женщине.





В спальне важность эмпатии только возрастает: такие мужчины склонны думать не только о своем удовольствии, быстрее считывать сигналы тела партнерши и делать обстановку более комфортной с психологической точки зрения. Именно это, а не техника или размер делает секс для женщины ярким и запоминающимся.

И это прекрасная новость для мужчин. Чтобы быть хорошим любовником, вовсе необязательно иметь яхты и виллы у моря (хоть это и будет приятным бонусом) — прокачивайте чувство юмора и внимательность. В отличие от коммерческой жилки, хорошей карьеры и дорогого авто чувство юмора развить гораздо проще.