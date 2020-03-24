«Я хотела этого ребёнка»: 14-летняя школьница рассказала о том, как узнала о беременности от 10-летнего мальчика

Источник материала: ОНТ

14-летняя жительница Красноярского края по имени Дарья Суднишникова рассказала о подробностях того, как узнала о своём положении и о своей реакции на положительный тест.

Напомним , что в начале 2020 года стало известно, что семиклассница, которой на тот момент было 13 лет, забеременела. Отцом ребёнка она назвала 10-летнего друга Ваню.

С того момента дети побывали на ток-шоу у Андрея Малахова. Тем временем страница Дарьи в соцсети набрала около 90 тысяч подписчиков. Там молодая мама рассказала о том, как узнала о беременности.

«Всё началось с моей задержки. Я прочла в Интернете, что она длится максимум 13 дней. На тот момент у меня был уже месяц. И я как-то сразу накрутила себя, что в животе ребёночек, даже разговаривала с ним», — поделилась девочка.

7 января 13-летняя девочка отправилась в аптеку за тестом.

«Там были две полоски. Все были в шоке. Но я уже не хотела, чтобы тест был ложным, я хотела этого ребёнка», — рассказала семиклассница.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram