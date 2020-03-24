ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инспектор по Витебской области провёл личный прием граждан в Верхнедвинске

24.03.2020 22:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Инспектор по Витебской области провёл личный прием граждан в Верхнедвинске

Сегодня помощник Президента – инспектор по Витебской области провел выездной прием граждан. 

В Верхнедвинске семья не первый год просит увеличить земельный надел. Вокруг дома всего три сотки земли. Даже теплицу поставить негде. Семья однажды решила расшириться, но получила штраф за захват земли. А позже часть, на которую они претендовали, отдали другим людям, которые живут в многоэтажке. Земельный конфликт решить на районном уровне не получалось. 

Со своей проблемой сельчане пришли на приём к помощнику Президента. Местным властям поручено найти выход. Со всеми заинтересованными сторонами варианты обсудят в ближайшее время. Притом что свободные участки в деревне есть. И если по одним обращениям решение находилось сразу, то по другим вопросам потребуется более детальное изучение. 

Сегодня жители региона смогли обратиться не только лично, но и задать вопрос по телефону. Практика выездных приёмов в регионах будет продолжена.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня помощник Президента – инспектор по Витебской области провел выездной прием граждан.  В Верхнедвинске семья не первый год просит увеличить земельный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика