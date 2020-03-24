Инспектор по Витебской области провёл личный прием граждан в Верхнедвинске

Источник материала: ОНТ

Сегодня помощник Президента – инспектор по Витебской области провел выездной прием граждан.

В Верхнедвинске семья не первый год просит увеличить земельный надел. Вокруг дома всего три сотки земли. Даже теплицу поставить негде. Семья однажды решила расшириться, но получила штраф за захват земли. А позже часть, на которую они претендовали, отдали другим людям, которые живут в многоэтажке. Земельный конфликт решить на районном уровне не получалось.

Со своей проблемой сельчане пришли на приём к помощнику Президента. Местным властям поручено найти выход. Со всеми заинтересованными сторонами варианты обсудят в ближайшее время. Притом что свободные участки в деревне есть. И если по одним обращениям решение находилось сразу, то по другим вопросам потребуется более детальное изучение.

Сегодня жители региона смогли обратиться не только лично, но и задать вопрос по телефону. Практика выездных приёмов в регионах будет продолжена.

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