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Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, 24 марта Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернаторы, председатели райисполкомов, все представители органов власти на местах нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается.
Причем строиться работа должна инициативно, совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль возложен на Администрацию Президента. В процесс уже активно включились наши общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт – именно на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю местную вертикаль. В эти дни многие уже ощутили на себе существенную поддержку социальных служб. Хлеб, молоко, необходимые продукты нашим старикам приносят прямо домой.
Таисия Баранова, жительница агрогородка Восход:
Татьяна Осетрова, социальный работник:
Волонтеры Красного Креста готовы помочь с доставкой лекарств, а неравнодушные из БРСМ отправятся в поликлинику за рецептами. Такая поддержка и внимание для тех, кто сейчас в почтенном возрасте, очень важна.
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Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно
Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, 24 марта Президент поручил всей вертикали власти...
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