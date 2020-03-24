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Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старший тренер сборной Беларуси по плаванию Елена Малюско рассказала, что изменилось в тренировочном процессе для белорусских спортсменов, а также какие у них задачи в условиях многочисленных отмен стартов.
Наталья Федорцова, СТВ:
«Задача тренера – сделать так, чтобы спортсмен был уверен в своих силах и никакие отмены не повлияли на него»
Елена Малюско, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:
«У ребят, у которых нет лицензии, появился шанс для того, чтобы их завоевать»
И самое основное: мы собирались с Ильей Шимановичем и Никитой Цмыгом съездить на чемпионат России, чтобы побороться в сильной конкуренции, показать свои лучшие результаты. Чемпионат Беларуси планировался проходящим стартом, посмотреть, насколько мы можем растянуть нашу форму, чтобы кипировать ее к Олимпийским играм четко, в срок под свою дистанцию в свой день. Но сейчас будем думать, работать, на то у нас есть очень много времени, для того, чтобы сконцентрироваться и изменить все наши подготовки, все наши возможности. И у ребят, у которых нет лицензии, появился шанс для того, чтобы их завоевать.
Об изменениях в тренировках спортсменов: Важны физические процессы, которые протекают в мышцах, – нельзя варить суп бесконечно
Наталья Федорцова:
Елена Малюско:
Конечно, это не те соревнования, не тот старт для спортсменов, которые тренируют циклические виды спорта, концентрация нагрузки, подводка и выход на пиковый результат. Это очень сложная работа. Тут включены не только физическая кондиция и психология, но и физические процессы, которые протекают в мышцах – нельзя варить суп бесконечно. Точно так же и с пиком формы, которая не может держаться бесконечно долго. Поэтому будем исходить из ситуации, которая сложилась. Мы не в силах повлиять на нее, значит, будем жить и тренироваться в тех условиях, которые у нас есть.
Мы приложим все усилия, чтобы результаты, которые показывали, только улучшились
Наталья Федорцова:
Елена Малюско:
«Когда больше человек плавает на дистанции, а лицензии только две, конкуренция дает всплеск результатов»
Наталья Федорцова:
Елена Малюско:
Я надеюсь, что и в других дисциплинах могут появиться ребята. Целый год дает возможность юниорам побороться, тем более тем, кто сейчас находится в зоне активного роста, за счет своих физиологических процессов смогут составить конкуренцию, и у нас усилится мужская эстафета.
«Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»
Наталья Федорцова:
Елена Малюско:
«Мы будем тренироваться, жить, исходя из того, что нам скажет высший спортивный комитет»
Наталья Федорцова:
Елена Малюско:
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Новости Беларуси. Старший тренер сборной Беларуси по плаванию Елена Малюско рассказала, что изменилось в тренировочном процессе для белорусских спортсменов, а...
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