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Весна готовится перейти в мощное наступление: прогноз погоды на 25 марта

24.03.2020 18:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весна готовится перейти в мощное наступление: прогноз погоды на 25 марта

Март в этом году выдался нестабильным. Первая половина месяца отметилась аномально теплой погодой, затем пришло похолодание с небольшим морозом и даже снегом, и, наконец, последняя неделя марта обещает быть солнечной и комфортной. Весна готовится перейти в мощное наступление.

Погодой стал заправлять антициклон по имени «Юрген». Он пришел из северной Европы и претендует на звание блокирующего. «Юрген» не пускает в нашу страну влажные воздушные массы и формирует устойчивую солнечную погоду. Правда, температура днем и ночью будет контрастной. 

В среду переменная облачность и без осадков. Ночью и утром по востоку страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Влажность воздуха до 50%. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать.

Утром на термометрах будет ниже нулевой отметки. По западу и северо-востоку -3°C, по юго-западу и юго-востоку еще на градус ниже. И с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5-7 градусов прохладнее. Одевайтесь теплее.

В разгар дня воздух прогреется до +4°C. А к вечеру температура упадет на пару градусов. Теплее всего в Минске и Гродно – до +2°C.

С четверга погоду в нашей стране продолжит определять антициклон, который смещается с территории Беларуси на Смоленскую область России. Ожидается малооблачно. И без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в четверг ночью до -8°C, местами до -10°C. Зато днем +8°C…+13°C. В пятницу еще на 2-3 градуса теплее. В выходные столбики термометров продолжат ползти вверх. И солнце будет сиять с утра до вечера. 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Март в этом году выдался нестабильным. Первая половина месяца отметилась аномально теплой погодой, затем пришло похолодание с небольшим морозом и даже снегом, и,...
 
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