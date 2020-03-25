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Четыре человека погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике
Источник материала: ОНТ
В Селайе (Гуанахуато, Мексика) на один из местных баров напали неизвестные. В результате шестеро человек были ранены, четверо погибли. Подробности
По информации правоохранителей, к бару подъехали несколько автомобилей с вооруженными людьми. Они атаковали заведение, используя осколочные гранаты и автоматическое оружие.
Нападавшие скрылись с места стрельбы до прибытия полиции.
Раненые были госпитализированы. Начато расследование.
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В Селайе (Гуанахуато, Мексика) на один из местных баров напали неизвестные. В результате шестеро человек были ранены, четверо погибли. Подробности сообщает БЕЛТА со...
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