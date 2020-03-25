Четыре человека погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике

Источник материала: ОНТ

В Селайе (Гуанахуато, Мексика) на один из местных баров напали неизвестные. В результате шестеро человек были ранены, четверо погибли. Подробности сообщает БЕЛТА со ссылкой на El Universal.

По информации правоохранителей, к бару подъехали несколько автомобилей с вооруженными людьми. Они атаковали заведение, используя осколочные гранаты и автоматическое оружие.

Нападавшие скрылись с места стрельбы до прибытия полиции.

Раненые были госпитализированы. Начато расследование.

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