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В Минске задержали пару, которая занималась распространением психотропов

25.03.2020 09:58 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Совмещали семейную жизнь и работу. Только вот трудовая деятельность была связана с наркотиками. В Минске задержали пару, которая занималась распространением психотропов. По информации МВД, 19-летний минчанин вместе со своей 31-летней сожительницей на протяжении года продавали МДМА и альфа-ПВП. Проживая на съемной квартире, наркоторговцы покупали крупные партии наркотика в одном из интернет-магазинов, а после расфасовывали их на более мелкие дозы. Закладку делали тоже вместе. Задержали их во время очередной вылазки. Известно, что 19-летний парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь паре придется отвечать вместе. 

 
Теги: Минск
 
 
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Совмещали семейную жизнь и работу. Только вот трудовая деятельность была связана с наркотиками. В Минске задержали пару, которая занималась распространением...
 
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