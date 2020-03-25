Неизвестные сообщили о минировании 13 российских пассажирских самолетов

Источник материала: ОНТ

24 марта неизвестные сообщили, что на борту 13 российских самолетов существует угроза взрыва из-за минирования. Подробности рассказывает ТАСС.

Во вторник 24 марта экстренные службы зафиксировали 13 анонимных сообщений о минировании самолетов. Это были внутрироссийские рейсы: Москва - Южно-Сахалинск, Москва - Владивосток, Новосибирск - Москва, Омск - Москва, Москва - Казань, Казань - Москва, Москва - Уфа, Москва - Волгоград, Екатеринбург - Москва, Москва - Екатеринбург, Москва - Тюмень и два рейса Санкт-Петербург - Москва.

Все сообщения о минировании оказались ложными. Все рейсы совершили посадки в штатном режиме без изменения маршрутов.

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