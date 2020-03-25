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Русская жена бразильского футболиста рассказала о травле от соотечественников

25.03.2020 06:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Русская жена бразильского футболиста рассказала о травле от соотечественников

Екатерина Дорожко – жена бразильского футболиста Луиса Адриано – рассказала о частых оскорблениях и угрозах от соотечественников. Причиной стал цвет кожи супруга, поведала 22-летняя женщина в сторис Instagram.

Дорожка подчеркнула, что соотечественники устроили на почве расизма настоящую травлю. Екатерине якобы ежедневно желают смерти и пишут «жуткие оскорбления». Россиянка призналась, что была неприятно удивлена поведением соотечественников.

Луис Адриано и Екатерина Дорожко познакомились, когда бразилец защищал цвета московского клуба «Спартак». Футболист играл за «красно-белых» в 2017-2019 годах и становился в составе клуба чемпионом России. Также Адриано известен выступлениями за «Милан» и донецкий «Шахтер». Сейчас Луис играет за бразильский «Палмейрас».

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Екатерина Дорожко – жена бразильского футболиста Луиса Адриано – рассказала о частых оскорблениях и угрозах от соотечественников. Причиной стал цвет кожи...
 
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