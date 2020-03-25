Пока не все дома: более 1,2 тыс. белорусов находятся за пределами страны

сообщили в ведомстве. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»













Менее двух недель назад за пределами республики находилось около 8 тыс. белорусов. Большинство из них вернулись домой благодаря совместным усилиям министерств спорта и туризма, иностранных дел, транспорта, коммуникаций и турфирм, а также постоянному взаимодействию с российской стороной.





Наиболее проблемная ситуация остается с туристами, находящимися в индийском штате Гоа и на Шри-Ланке. Однако некоторые вопросы уже удалось решить. Так, при содействии украинской стороны 24 марта рейсом из Коломбо в Киев вылетели восемь граждан Беларуси.



