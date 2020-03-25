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В Минске при пожаре в доме на ул. Авроровской погибла женщина
Источник материала: ОНТМинске при пожаре в доме на ул. Авроровской погибла женщина" class="one-news__figure-img">
Женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме по ул. Авроровской, 2 в Минске. Об этом
Сообщение о пожаре поступило спасателям накануне днем. Горела жилая комната в одной из квартир на четвертом этаже. Прибывшими на место происшествия работниками МЧС на полу в коридоре в бессознательном состоянии была найдена женщина 1970 года рождения, являвшаяся хозяйкой квартиры. Женщину вынесли и передали бригаде скорой помощи, однако спасти её уже не удалось.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.
Фото: МЧС
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Женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме по ул. Авроровской, 2 в Минске. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС. Сообщение о пожаре...
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