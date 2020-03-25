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К сведению населения
25.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В связи с производственной необходимостью выездной прием граждан председателем райисполкома Шацким Сергеем Николаевичем, назначенный на 26 марта 2020 г. в районном Центре культуры (18.00), отменяется. О времени и дате его проведения будет сообщено дополнительно.
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В связи с производственной необходимостью выездной прием граждан председателем райисполкома Шацким Сергеем Николаевичем, назначенный на 26 марта 2020 г. в
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