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В Толочинском районе лесовоз раздавил KIA: водитель легковушки погиб

25.03.2020 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель KIA погиб при столкновении с лесовозом в Толочинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 24 марта, около 16.00, в городском поселке Коханово. По информации инспекторов, на перекрестке улиц Старосельская и Промышленная произошло столкновение KIA Sorento и лесовоза МАЗ.

В результате ДТП 60-летний водитель KIA от полученных травм умер на месте происшествия.


Фото: ГАИ

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
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Авария произошла 24 марта, около 16.00, в городском поселке Коханово.
 
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