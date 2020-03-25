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В Толочинском районе лесовоз раздавил KIA: водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель KIA погиб при столкновении с лесовозом в Толочинском районе. Об этом
Авария произошла 24 марта, около 16.00, в городском поселке Коханово. По информации инспекторов, на перекрестке улиц Старосельская и Промышленная произошло столкновение KIA Sorento и лесовоза МАЗ.
В результате ДТП 60-летний водитель KIA от полученных травм умер на месте происшествия.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла 24 марта, около 16.00, в городском поселке Коханово.
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