В Толочинском районе лесовоз раздавил KIA: водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель KIA погиб при столкновении с лесовозом в Толочинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 24 марта, около 16.00, в городском поселке Коханово. По информации инспекторов, на перекрестке улиц Старосельская и Промышленная произошло столкновение KIA Sorento и лесовоза МАЗ.

В результате ДТП 60-летний водитель KIA от полученных травм умер на месте происшествия.



Фото: ГАИ

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.