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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля

25.03.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Среди сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» на 9 копеек подорожают «Фэст MS». Вырастет цена на 5-8 копеек на Фэст Compact, Фэст Compact 7, Credo, ряд марок сигарет NZ, «Минск Superslims», Queen, «Премьер QS» и другие. На 2-4 копейки дорожают, в частности, NZ Safari Pride, «Минск», «Премьер», Credo MS, Minsk city, Minsk capital и другие.

У «Табак-инвест» на 5-10 копеек станут дороже некоторые виды Monte Carlo, Camel, Winston, Sobranie, на 2 копейки подорожают «Корона», «Форт».

Среди ввозимых «Беларусьторгом» сигарет на 15-20 копеек дорожают Davidoff (Classic, Gold, Gold Slims), Pall Mall (Superslims Azure, Superslims Violet), на 10 копеек повысятся цены на Bond Street (Blue Selection, Premium Special), Davidoff (Refine White, Refine Black).

Сигареты «Интер Тобакко» и «Энерго-Оил» не изменятся в цене.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси с 1 апреля изменятся цены на отдельные виды сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Рост цены за пачку сигарет составит в...
 
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