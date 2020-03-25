|
Аттракционы начнут работать в Минске со второй половины апреля
Источник материала: ОНТМинске со второй половины апреля" class="one-news__figure-img">
Аттракционы в Минске начнут работать со второй половины апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со слов главного инженера «Минскзелентрой» Владимира Бабивского.
Новшеством предстоящего сезона станет система продажи билетов через интернет в парках Челюскинцев и им. Горького. По словам специалиста, посетитель сможет отсканировать QR-код с мобильного телефона , перейти на платёжный сервис, выбрать количество билетов и оплатить услугу. Все QR-коды можно будет найти на баннерах в парках.
ФОТО: minsktourism.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аттракционы в Минске начнут работать со второй половины апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со слов главного инженера «Минскзелентрой» Владимира Бабивского. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)