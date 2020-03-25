Аттракционы начнут работать в Минске со второй половины апреля

Источник материала: ОНТ

Минске со второй половины апреля" class="one-news__figure-img">

Аттракционы в Минске начнут работать со второй половины апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со слов главного инженера «Минскзелентрой» Владимира Бабивского.

Новшеством предстоящего сезона станет система продажи билетов через интернет в парках Челюскинцев и им. Горького. По словам специалиста, посетитель сможет отсканировать QR-код с мобильного телефона , перейти на платёжный сервис, выбрать количество билетов и оплатить услугу. Все QR-коды можно будет найти на баннерах в парках.

ФОТО: minsktourism.by

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