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Аттракционы начнут работать в Минске со второй половины апреля

25.03.2020 10:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аттракционы начнут работать в Минске со второй половины апреляМинске со второй половины апреля" class="one-news__figure-img">

Аттракционы в Минске начнут работать со второй половины апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со слов главного инженера «Минскзелентрой» Владимира Бабивского. 

Новшеством предстоящего сезона станет система продажи билетов через интернет в парках Челюскинцев и им. Горького. По словам специалиста, посетитель сможет отсканировать QR-код с мобильного телефона , перейти на платёжный сервис, выбрать количество билетов и оплатить услугу. Все QR-коды можно будет найти на баннерах в парках.

ФОТО: minsktourism.by

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Теги: Минск
 
 
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Аттракционы в Минске начнут работать со второй половины апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со слов главного инженера «Минскзелентрой» Владимира Бабивского. ...
 
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