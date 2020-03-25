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Мухоловка-белошейка и филин: новые места их обитания в Малоритском районе взяли под охрану

25.03.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритском районе взяли под охрану вновь выявленные места произрастания дикорастущих растений и обитания птиц, включенных в Красную книгу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Никитюк.

Мухоловка-белошейка и филин: новые места их обитания в Малоритском районе взяли под охрану

Новые зоны со специальным режимом охраны появились в Малоритском лесхозе. На территории Великоритского лесничества обозначены места в трех кварталах общей площадью 9,6 га, где растет реликтовая зубянка клубненосная. В Ужовском лесничестве нашли медвежий лук. Второе название этого известного своими целебными свойствами растения - черемша. Под охрану взяли 1,6 га. В карьере Ореховский-2 обнаружены новые места произрастания альдрованды пузырчатой и кувшинки белой.

"Краснокнижники на этом водоеме были отмечены и раньше. В прошлом году у нас даже брали альдрованду для переселения в Пинский район. Это достаточно редкое насекомоядное водное растение. Оно захватывает мелких водных беспозвоночных, наподобие ловушек Венеры", - пояснил начальник райинспекции.

Выявлено сразу несколько новых мест обитания малого подорлика. Под охрану переданы территории в Малоритском и Пожежинском лесничествах общей площадью около 100 га. В гнездовой период, с 1 апреля по 15 августа, на них запрещена всякая хозяйственная деятельность. На участках с дефицитом старовозрастных деревьев рекомендуется установка искусственных гнездовий. В Хотиславском, Великоритском и Пожежинском лесничествах под специальный режим охраны дополнительно взяты места, где обитает мухоловка-белошейка. В нескольких кварталах Малоритского лесничества будут охранять зеленого дятла, а в Олтушском - филина.

Решение Малоритского райисполкома о передаче под охрану мест произрастания дикорастущих растений и обитания диких животных сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу. Всего на территории района насчитывается свыше 100 видов растений и около 90 видов птиц и животных, включенных в Красную книгу Беларуси.

 
 
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  В Малоритском районе взяли под охрану вновь выявленные места произрастания дикорастущих растений и обитания птиц, включенных в Красную книгу, сообщил...
 
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