КХЛ досрочно завершила сезона

Источник материала: ОНТ

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона.

Был вариант с продолжением турнира в летний период, но такой сценарий не устроил ни Лигу, ни клубы. Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ. Там же определится состав участников нового чемпионата, после чего Лига приступит к подготовке календаря.

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