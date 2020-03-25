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КХЛ досрочно завершила сезона

25.03.2020 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ досрочно завершила сезона

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона. 

Был вариант с продолжением турнира в летний период, но такой сценарий не устроил ни Лигу, ни клубы. Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ. Там же определится состав участников нового чемпионата, после чего Лига приступит к подготовке календаря.

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Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона.  Был вариант с продолжением турнира в летний период, но такой сценарий не устроил ни...
 
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