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КХЛ досрочно завершила сезона
Источник материала: ОНТ
Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона.
Был вариант с продолжением турнира в летний период, но такой сценарий не устроил ни Лигу, ни клубы. Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ. Там же определится состав участников нового чемпионата, после чего Лига приступит к подготовке календаря.
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Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона. Был вариант с продолжением турнира в летний период, но такой сценарий не устроил ни...
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