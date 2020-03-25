Березинский заповедник подтвердил право на Европейский диплом для охраняемых территорий

Источник материала: ОНТ

С заботой о природе. Березинский биосферный заповедник подтвердил свое право на Европейский диплом для охраняемых территорий. Решение принято в Страсбурге.

Впервые Европейским дипломом высшей категории заповедник был отмечен в 1995 году – решением Комитета министров Совета Европы. Документ – свидетельство уникальности и ценности заказника – подтверждается каждые пять или десять лет. Из планов на ближайшие годы – над дорогой, которая проходит по территории заповедника, создать три перехода для крупных животных. Еще один обладатель Европейского диплома в нашей стране – национальный парк «Беловежская пуща».

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