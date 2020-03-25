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Открываются сезонные маршруты №45, 27А и 30А, изменяются расписания № 26, 27, 30
25.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 28.03.2020 г. открывается сезонный городской автобусный маршрут №45. С 01.04.2020 г. открываются сезонные городские автобусные маршруты №27А и №30А и изменяются расписания движения маршрутов №№ 26, 27, 30.
МАРШРУТ № 26
«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».
ЕЖЕДНЕВНО
Газоаппарат 8:11 14:04 19:29
с/т «Жемчужина» 8:45 14:39 20:04
МАРШРУТ № 27
«Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:19 7:09 7:43 12:30 13:23 13:55 14:50 15:32 16:22 17:05
Гостиница «Дружба» 7:00 7:53 8:25 13:11 14:05 14:35 15:33 16:13 17:04 17:48
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 7:16 12:39 17:05
Гостиница «Дружба» 7:57 13:20 17:45
МАРШРУТ № 27А
«Завод «Газоаппарат» – С/т «Суница»
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 8:20 9:57 14:15 19:08
С/т «Суница» 9:08 10:45 15:02 19:55
МАРШРУТ № 30
«Завод «Газоаппарат» – Картодром»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:25 7:15 8:55 10:23 11:55 14:12 15:01 15:42 16:30 17:13 20:14 21:48
Картодром 7:08 8:05 9:40 11:08 12:38 14:55 15:44 16:27 17:17 21:01
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:25 10:23 11:55 15:01 16:30 20:14 21:48
Картодром 7:08 11:08 12:38 15:44 17:17 21:01
МАРШРУТ № 30 «А»
«Завод «Газоаппарат» – с/т «Дорожник»
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
завод «Газоаппарат» 8:09 13:24 18:03
С/Т «Дорожник» 8:59 14:15 18:56
МАРШРУТ № 45
«Завод «Газоаппарат» – С/Т «Радуга».
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 7:55 9:30 12:00 16:00 17:35
С/Т «Радуга» 8:40 10:15 12:45 16:45 18:17
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С 28.03.2020 г. открывается сезонный городской автобусный маршрут №45. С 01.04.2020 г. открываются сезонные городские автобусные маршруты №27А и №30А и изменяются...
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