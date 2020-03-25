﻿ Открываются сезонные маршруты №45, 27А и 30А, изменяются расписания № 26, 27, 30. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открываются сезонные маршруты №45, 27А и 30А, изменяются расписания № 26, 27, 30

25.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 28.03.2020 г. открывается сезонный городской автобусный маршрут №45. С 01.04.2020 г. открываются сезонные городские автобусные маршруты №27А и №30А и изменяются расписания движения маршрутов №№ 26, 27, 30.

Открываются сезонные маршруты №45, 27А и 30А, изменяются расписания № 26, 27, 30

МАРШРУТ № 26

«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».

ЕЖЕДНЕВНО

Газоаппарат 8:11 14:04 19:29

с/т «Жемчужина» 8:45 14:39 20:04

МАРШРУТ № 27

«Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:09 7:43 12:30 13:23 13:55 14:50 15:32 16:22 17:05

Гостиница «Дружба» 7:00 7:53 8:25 13:11 14:05 14:35 15:33 16:13 17:04 17:48

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:16 12:39 17:05

Гостиница «Дружба» 7:57 13:20 17:45

МАРШРУТ № 27А

«Завод «Газоаппарат» – С/т «Суница»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 8:20 9:57 14:15 19:08

С/т «Суница» 9:08 10:45 15:02 19:55

МАРШРУТ № 30

«Завод «Газоаппарат» – Картодром»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:25 7:15 8:55 10:23 11:55 14:12 15:01 15:42 16:30 17:13 20:14 21:48

Картодром 7:08 8:05 9:40 11:08 12:38 14:55 15:44 16:27 17:17 21:01

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:25 10:23 11:55 15:01 16:30 20:14 21:48

Картодром 7:08 11:08 12:38 15:44 17:17 21:01

МАРШРУТ № 30 «А»

«Завод «Газоаппарат» – с/т «Дорожник»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

завод «Газоаппарат» 8:09 13:24 18:03

С/Т «Дорожник» 8:59 14:15 18:56

МАРШРУТ № 45

«Завод «Газоаппарат» – С/Т «Радуга».

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:55 9:30 12:00 16:00 17:35

С/Т «Радуга» 8:40 10:15 12:45 16:45 18:17

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 28.03.2020 г. открывается сезонный городской автобусный маршрут №45. С 01.04.2020 г. открываются сезонные городские автобусные маршруты №27А и №30А и изменяются...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Светлогорске методист фиктивно оформила сожителя опекуном вымышленных детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика