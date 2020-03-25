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В Светлогорске методист фиктивно оформила сожителя опекуном вымышленных детей

25.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Светлогорске методист райисполкома фиктивно оформила своего сожителя опекуном вымышленных детей, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Светлогорске методист фиктивно оформила сожителя опекуном вымышленных детей
Фото МВД

Крупное мошенничество в сфере районного образования выявил ОБЭП Светлогорского РОВД. Под подозрением — бывший 52-летний методист сектора охраны прав детства и ее 47-летний сожитель. Пара совершила преступление в 2015 году, когда женщина работала в отделе образования местного исполкома.

Одной из обязанностей подозреваемой было оформлять решения об установлении опеки над несовершеннолетними, отметили в ОБЭП Светлогорского РОВД. Наряду с данными реальных попечителей женщина внесла в бланк сведения о своем сожителе.

Фиктивный документ был заверен подписью и печатью должностных лиц райисполкома и передан в бухгалтерию для начисления ежемесячных пособий. Все выплаты поступали на расчетный счет, который открыл мужчина.

Мошенническая схема работала в течение пяти лет до момента, пока в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов. За это время пара успела получить почти Br30 тыс. и потратить их на повседневные нужды.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

Известно, что ни мужчина, ни женщина ранее не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас они нигде не работают и до марта этого года жили на пособие по опекунству.

Белта

 
 
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В Светлогорске методист райисполкома фиктивно оформила своего сожителя опекуном вымышленных детей, сообщили БЕЛТА в МВД. Крупное мошенничество в...
 
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